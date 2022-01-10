توصيات اللجنة العلمية: حظر جولان ليلي ومنع جميع التجمعات

أكدت الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا الدكتورة جليلة بن خليل في تصريح للقناة الوطنية الأولى مساء الأحد، تطور الوضع الوبائي في تونس نحو نسق تصاعدي.

أشارت بن خليل إلى ارتفاع نسبة التحاليل الإيجابية إلى 20 بالمائة وعدد الأشخاص الذين يقع إيوائهم في المستشفيات أو أقسام الإنعاش.

وكشفت بن خليل عن مجموعة من توصيات اللجنة العلمية للحكومة، والتي تتمثل في:

-منع جميع التجمعات مهما كان نوعها لمدة 3 أسابيع

-تطبيق حضر الجولان لمدة 3 أسابيع ابتداء من الساعة التاسعة أو العاشرة ليلا

-دعوة السلطات لتطبيق جوازات التلقيح

-مواصلة تدعيم المراقبة في مناطق العبور عبر تكثيف التحاليل السريعة ومواصلة فرض الاستظهار بالتلقيح السلبي للوافدين

-حث التونسيين على لبس الكمامة والتهوئة في المناطق المغلقة

-الاقبال على التلقيح

-مواصلة تطبيق البروتوكولات الصحية

-حملات تحسيسية في الإعلام للتفسير للتونسيين مدى خطورة الفيروس.

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