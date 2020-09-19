توصيات رئيس الحكومة للولاة

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم السبت 19 سبتمبر 2020، بثكنة الحرس الوطني بالعوينة على افتتاح الندوة الدورية الثانية لولاة الجمهورية.

وبيّن رئيس الحكومة في مستهل كلمته الافتتاحية أهمية انعقاد هذه الندوة أيام قليلة بعد تولي الحكومة لمهامها وبالتزامن مع عدة مواعيد وطنية هامة، على غرار العودة المدرسية والجامعية وانطلاق الموسم الفلاحي إلى جانب تطور الوضع الصحي بالبلاد في علاقة بمجابهة فيروس كورونا، وذلك لتقييم الاستعدادات لكل هذه المواعيد في كل جهات البلاد وتدارك النقائص بما يمٌكن من اكساب النجاعة على تدخلات الولاة ويعزز القدرة على إدارة الملفات العاجلة والحارقة.

وأكّد هشام مشيشي حرص حكومته على توسيع قاعدة المشاورات بين كافة مكونات المشهد السياسي من أحزاب ومنظمات وطنية إيماننا بأن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تقتضيه المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا يبقى رهين توفر الدعم السياسي للحكومة وذلك لتعزيز قدرتها على تجاوز الأزمة وضمان انجاز ما تعهدت به وخاصة الأولويات الخمس التي وردت في خطاب منح الثقة للحكومة.

ووقف رئيس الحكومة عند بعض المؤشرات الاقتصادية كتراجع نسبة النمو وارتفاع عجز الميزانية وتفاقم المديونية وارتفاع نسبة البطالة مضيفا أن الحكومة ارتأت التركيز على محاور أساسية تتمثل في:

- تحقيق التوازنات في المالية العمومية عبر تحسين الموارد الذاتية للدولة والشروع في الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية.

- استعادة الثقة ودعم الاستثمار باعتباره محرك التنمية والسبيل الوحيد لخلق الثروة والرفع من نسبة النمو وخلق مواطن الشغل.

- الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن عبر محاربة مظاهر الاحتكار والمضاربة وحماية الفئات الهشة من خلال مقاومة الفقر وتوجيه الدعم لمستحقيه.

- الشروع في إعداد الأوامر التطبيقية للقانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب بالقطاع العمومي وتركيز منصة الكترونية لتفعيل أحكام هذا القانون حيث سيكون للولاة دور محوري في هذا المجال.

هذا ونوّه رئيس الحكومة بالدور الهام للولاة في المجال الأمني سواء من حيث انفاذ القانون والضرب على أيادي المخالفين او من حيث معاضدة المجهودات المبذولة من قبل المؤسستين الأمنية والعسكرية والإحاطة بعائلات الشهداء والمصابين من المؤسستين.

ودعا رئيس الحكومة الولاة إلى تكثيف الزيارات الميدانية والإصغاء إلى مشاغل المواطنين وحث المعتمدين على تفعيل منظومة اليقظة بمناطقهم ودور العمد خاصة في مجال التبليغ عن المخاطر المحتملة.

كما شدٌد هشام مشيشي على ضرورة تنسيق الجهود لمواجهة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا والسهر على حسن تطبيق كافة التدابير الوقائية والصحية، ودعا مشيشي إلى مزيد العمل لتدارك النقائص التي تم تسجيلها ببعض المدارس والمعاهد والمؤسسات الجامعية لضمان عودة مدرسية وجامعية ناجحة خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية، كما أبرز رئيس الحكومة اهمية تضافر الجهود لانجاح الموسم الفلاحي.

وأشار رئيس الحكومة في خاتمة كلمته إلى العناية التي توليها الحكومة لسلك الإطارات العليا للإدارة الجهوية مذكرا في هذا الصدد بإقرار الزيادة في المرتب الشهري للمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين وصرف المنحة الشهرية للعمد إضافة إلى امضاءالأمر الحكومي المتعلق بضبط نظام التأجير والامتيازات المخولة للولاة منذ أمس.

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