توصيات وزارة الصحة حول الحجر الصحّي الذّاتي

نشرت وزارة الصحة مساء اليوم الجمعة، بلاغا تضمن عددا من التوصيات حول الحجر الصحّي الذّاتي للوقاية من مرض covid-19.

1- تعريف الحجر الصحّي الذّاتي

- الحجر الصحي الذّاتي (auto isolement) هو إجراء يخضع له الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراضا سريريّة أوّلا وتكون الفترة بالنسبة لغير المصابين 14 يوما.

- في حالة ظهور الأعراض، وجب عدم مغادرة المنزل والاتصال بالرّقم 190 كي يتحوّل الفريق الطبّي على عين المكان للقيام بالإجراءت الضّروريّة في مثل هذه الحالات. وإضافة إلى هذا الرقم تجدون قائمة في الأرقام المتاحة للعموم منشورة على الموقع الرّسمي لوزارة الصحّة.

- يُطلب من الأشخاص الخاضعين للحجر الصحّي الذاتي البقاء في الغرفة أو أي مكان آخر منفرد للحدّ من انتشار المرض للآخرين.

- خلال الحجر الصحي الذّاتي تقدّم السلطات الصحيّة المعنيّة توصيات للشخص حول أهمّ الإجراءات التّي يجب اتباعها والالتزام بها أثناء فترة الحجر بما في ذلك قياس درجة الحرارة مرّتين في اليوم.

2- من المخوّل له فرض الحجر الصحّي الذّاتي؟

- وزارة الصحة هي الجهة المخوّلة لأخذ قرار الحجر الصحي ويجب على المواطنين الالتزام بذلك وكلّ من يخالف القانون سيقع تتبّعه حسب الفصل 312 من المجلّة الجزائيّة الذّي يقضي بالسّجن لمدة 6 أشهر وبخطية قدرها 120 دينار.

- خلال فترة الحجر الصحي، تقدّم الإدارت الجهويّة للصحّة الإجازة المرضيّة حسب الطلب دون الحاجة إلى التنقّل إلى هياكلها وذلك بالتنسيق مع المعنيين بالأمر

3- أهمّ إجراءات الحجر الصحّي الذّاتي؟

- خلال الحجر الصحّي الذاتي ممنوع منعا باتّا مغادرة الغرفة أو المنزل أو استقبال زوّار

- ضرورة تهوئة الغرفة باستمرار

- ضرورة التّخلّص من النّفايات في كيسين للفضلات وإحكام اغلاقهما

- وجوب استعمال مرافق صحيّة خاصّة بالمريض أو تطهيرها في حالة تشاركها مع كلّ العائلة

- التّأكيد على ضرورة استعمال أغراض شخصية

4- البلدان المعنية بتطبيق إجراء الحجر الصحّي الذّاتي

منذ إعلان منظمة الصحّة العالمية في 11 مارس 2020 أنّ الحالة الوبائيّة لمرض covid-19 تحوّل إلى جائحة عالميّة، أصبح إجراء الحجر الصحّي الذّاتي يطبّق على جميع القادمين إلى تونس من كل دول العالم دون استثناء.

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