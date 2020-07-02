توصيات وزارة الصحة على إثر ارتفاع درجات الحرارة

أكدت وزارة الصحّة في بلاغ لها اليوم الخميس، على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية قصد تجنّب المضاعفات الصحية الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس وخاصة لدى المسنين والأطفال.
وشددت الوزارة على ضرورة الحرص على البقاء في الغرف الأكثر برودة مع فتح النوافذ خلال الليل وإغلاق الستائر خلال النهار لتفادي أشعة الشمس والعمل على الاستحمام بماء فاتر أو بارد وشرب الماء بكمية كافية خاصّة بالنسبة للمسنين والأطفال والحوامل، إلى جانب الحرص على تناول وجبات متوازنة تحتوي على الخضروات الطازجة والمطبوخة والبروتين النباتي وغلال الفصل والعمل على تفادي السّباحة في الأوقات التي تشتد فيها الحرارة من الحادية عشر صباحا إلى الساعة الرّابعة بعد الظهر.
كما دعت الوزارة إلى الحرص على المشي في الظلّ ووضع قبّعات عريضة على الرأس وارتداء لباس قطني فضفاض وغير داكن في صورة الخروج إلى الفضاءات العامة.
كلمات البحث :توصيات;حرارة;وزارة الصحة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.