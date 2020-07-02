توصيات وزارة الصحة على إثر ارتفاع درجات الحرارة

أكدت وزارة الصحّة في بلاغ لها اليوم الخميس، على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية قصد تجنّب المضاعفات الصحية الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس وخاصة لدى المسنين والأطفال.

وشددت الوزارة على ضرورة الحرص على البقاء في الغرف الأكثر برودة مع فتح النوافذ خلال الليل وإغلاق الستائر خلال النهار لتفادي أشعة الشمس والعمل على الاستحمام بماء فاتر أو بارد وشرب الماء بكمية كافية خاصّة بالنسبة للمسنين والأطفال والحوامل، إلى جانب الحرص على تناول وجبات متوازنة تحتوي على الخضروات الطازجة والمطبوخة والبروتين النباتي وغلال الفصل والعمل على تفادي السّباحة في الأوقات التي تشتد فيها الحرارة من الحادية عشر صباحا إلى الساعة الرّابعة بعد الظهر.

كما دعت الوزارة إلى الحرص على المشي في الظلّ ووضع قبّعات عريضة على الرأس وارتداء لباس قطني فضفاض وغير داكن في صورة الخروج إلى الفضاءات العامة.

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