توصيات وزارة الصحة للوقاية من كورونا



قدمت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عددا من التوصيات للتونسيين في إطار تدعيم إجراءات الوقاية للحدّ من انتشار فيروس « كورونا » المستجد واعتبارا للدور الهام الذي يلعبه المواطن في تبني السلوكيات السليمة.

ودعت الوزارة العموم إلى ضرورة الحرص على:

• غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل وفي صورة عدم توفر الصابون والماء يتم استخدام الجال المطهر،

• الحرص على غسل اليدين كلما تم لمس الاسطح في الأماكن العامة وعند العودة إلى المنزل.

• احترام مسافة الأمان التي يجب أن لا تقل عن المتر.

• تجنب المصافحة باليدين والتقبيل.

• ارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

• وضع المناديل الورقية والكمامات بعد الاستعمال في كيسين ووضعها في حاوية الفضلات.

كما ثمنت وزارة الصحة كل المبادرات التي تهدف لمعاضدة مجهودات الدولة في التوقي وخاصة تلك التي ترتكز على الابتكار مع الحرص على التذكير بأن بعض الاقتراحات الغير متداولة وعلى سبيل الذكر غرف التعقيم الموجهة للمواطنين يجب أن تخضع للتقييم العلمي من خلال مد المصالح المختصة للوزارة بالمعطيات الفنية للمادة المطهرة قبل استعمالها للتعقيم لكي لا تحيد عن الهدف المنشود.

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