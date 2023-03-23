توصيات وزارة الفلاحة لاستهلاك مواد غذائية ذات أصل حيواني خلال رمضان

أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، جملة من التوصيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم بخصوص اقتناء المنتجات الغذائية ذات أصل حيواني المتأتية من المؤسسات المراقبة من طرف المصالح البيطرية .
وخصت الوزارة بالذكر:
- اقتناء منتجات صيد بحري مبردة تكون مغطاة بالثلج عند عرضها وتستجيب لمعايير الطراوة المستوجبة (الصنف الممتاز أو الصنف « أ » أو الصنف « ب » تبعا لمقتضيات قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 21 جانفي 2009) والحاملة لرائحة بحرية وتجنب المنتجات غير المحمية والمعرضة لأشعة الشمس عند عرضها.
-تنصح المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة باقتناء منتجات الصيد البحري من مسالك التوزيع المعدة للغرض والتي يقع فيها احترام قواعد حفظ الصحة والسلامة الصحية.
- اقتناء معلبات التن المصنعة من قبل المؤسسات المتحصلة على المصادقة الصحية مع التثبت من تأشير وعنونة هذه المعلبات وخاصة فيما يتعلق بالتاريخ الاقصى للاستهلاك.
- تجنب اشتراء اللحوم المتأتية من الذبح غير القانوني واقتناء اللحوم الحمراء الحاملة للختم الصحي واللحوم البيضاء المتأتية من مذابح مصادق عليها من طرف المصالح البيطرية.
- اقتناء البيض المعلب والتثبت من تاريخ الإنتاج وآخر أجل للاستهلاك.
- اقتناء الحليب ومنتجاته المتأتية من مؤسسات متحصلة على المصادقة الصحية البيطرية وتجنب استهلاك الحليب الطازج غير معالج حراريا.
كلمات البحث :رمضان;مواد غذائية;وزارة الفلاحة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.