توصية الاتحاد الأوروبي بحظر دخول التونسيين إلى دول الاتحاد «غير مُلزمة»

أعلنت وسائل إعلام أوروبية الأربعاء الماضي، عن قرار يفرض حظر دخول رعايا تونس وكندا وجورجيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، بسبب تطوّر الوضع الوبائي في هذه الدّول.

وبين مساعد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، فرانشيسكو أكوستا سوتو، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، بأنّ التّوصية « غير مُلزمة » وهي ليست قرارًا ملزما للدّول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن دول الاتحاد لها حرّية التفاعل مع هذه التّوصية من عدمه.

ولاحظ المتحدث بأن توصية حظر الدخول مرتبطة أساسا بتطور الوضع الوبائي وارتفاع عدد حالات العدوى بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيستمرّ لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل.

كما اتفقت الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي وعددها 27 بلدا، في بداية الأسبوع الجاري، على استثناء 8 دول من هذه التّوصية وهي أستراليا واليابان ونيوزيلندا وسنغفورة ورواندا وكوريا الجنوبية وتايلاندا والاوروغواي، حسب ما أورده الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي.

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