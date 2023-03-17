توفيق شرف الدين بعد استقالته: «لستُ معنيّا بمنصب رئاسة الحكومة»

أكّد وزير الداخلية توفيق شرف الدين، أنه «غير معني بمنصب رئاسة الحكومة » وذلك في التصريح الإعلامي المطوّل الذي أعلن فيه اليوم الجمعة عن استقالته من منصبه، بعد أن كان اشرف على حفل تخرج الدورة 73 لعرفاء الحرس الوطني بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني ببئر بورقبة.

ونفى شرف الدين في التصريح ذاته، كل الاتهامات الموجهة للداخلية بكونها « وزارة دكتاتورية »، مؤكدا أن « كل عمل الوزارة يخضع للقانون ويتم وفق الإجراءات القانونية وهي حريصة على تكريس حقوق الانسان، على مستوى الممارسة وليس من باب الشعارات ».

واعتبر شرف الدين أن الداخلية « نجحت في عملها الأمني، وأن عملها طبع بالصبغة الحقوقية »، مبرزا حرص الوزارة على اتخاذ كل إجراءاتها « في إطار احترام القانون ». وذكّر بأن عديد المظاهرات التي جدّت أمام مقر هذه الوزارة لم تقابل بأي تدخل امني عنيف، رغم ما كيل لها من شتائم »، وفق شرف الدين.

كلمات البحث :استقالة;توفيق شرف الدين;رئاسة الحكومة