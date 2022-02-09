توفيق شرف الدين يبحث دعم التعاون التونسي المصري في مكافحة الإرهاب والجريمة

استقبل وزير الداخلية « توفيق شرف الدين » مساء اليوم الأربعاء 09 فيفري 2022 ، بمقر الوزارة، سفير مصر بتونس « إيهاب مصطفى فهمي ».

و قد كان اللقاء فرصة للتأكيد على أهمية العلاقات التونسية المصرية العريقة القائمة بين البلدين والعمل على الارتقاء بالتعاون الأمني وتوسيع مجالاته لا سيما في ميادين التكوين والتدريب وتبادل الخبرات.

كما تم التأكيد على أهمية دعم أوجه التعاون التونسي المصري في مكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف أنواعها خاصة منها الالكترونية والهجرة غير الشرعية وتبييض الأموال.

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