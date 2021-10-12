توفيق شرف الدّين يتسلّم مُجددا مقاليد وزارة الداخلية

انتظم صباح اليوم الثّلاثاء 12 أكتوبر 2021، بمقرّ وزارة الدّاخليّة موكب رسمي تمّ خلاله تنصيب « توفيق شرف الدّين » وزيرا للدّاخليّة خلفا لـ « رضا غرسلاّوي ».

وجرى الموكب بحضور الإطارات العليا من مختلف الأسلاك والإدارات التّابعة لوزارة الدّاخليّة، عبّر خلاله السّيد « توفيق شرف الدّين » عن اعتزازه بالإشراف مجدّدا على وزارة الدّاخليّة، داعيا جميع منتسبيها إلى بذل قصارى الجهد من أجل حفظ أمن المواطن والوطن.

هذا وتولّي « توفيق شرف الدّين » بالمناسبة تكريم سلفه « رضا غرسلاّوي ».

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