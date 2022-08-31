توقع زيادة في أسعار الخضر والغلال خلال الفترة القادمة

رجّح مدير المرصد الوطني للأسعار والتزويد، رمزي الطرابلسي، أن تسجل الفترة القادمة ارتفاعا في أسعار بعض المنتوجات الفلاحية الطازجة على غرار البطاطا والطماطم والبصل والفلفل بسبب الفجوة الهيكلية الخريفية.

وأوضح الطرابلسي، الأربعاء، في ندوة صحفية احتضنها المعهد الوطني للاستهلاك بالعاصمة، خصصت للتطرق الى وضعية التزويد في تونس، ان الإنتاج، خلال الفجوة الخريفية او تقاطع الفصول، يقل ويتم التعويل بالأساس على انتاج الباكورات التي تكون كلفتها ارفع ما يجعل الأسعار مرتفعة نسبيا.

ولاحظ المتحدث بأن أسعار بعض المنتوجات ستعرف منحى تصاعديا تدريجيا الى حين دخول الإنتاج الفصلي وشدد على ان مصالح الوزارة اقرت برنامجا رقابيا خصوصيا لمادة البطاطا والبصل وسيتم للغرض استهداف مخازن التبريد ومسالك التوزيع لتفادي الاحتكار والمضاربة بهذه المنتوجات لتوجيه المنتوج الى المسالك المنظمة بما يضغط اكثر على الأسعار.

وأفاد الطرابلسي انه في حال ملاحظة شطط في أسعار بعض المتوجات فان وزارة التجارة ستقوم بتسقيف أسعارها على مستوى الجملة والتفصيل وتحديد هوامش الربح على غرار ما تم مؤخرا مع منتوجات اللحوم البيضاء.

وكشف في هذا الصدد، انه تم تحديد هوامش على مستوى مسالخ الدواجن بنسبة 10 بالمائة مقابل 15 بالمائة في السابق.

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