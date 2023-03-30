توقف القطارات على خط أحواز الساحل

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ لها اليوم الخميس 30 مارس 2023، عن توقف قطارات نقل المسافرين على خط أحواز الساحل الرابط بين سوسة باب الجديد والمنستير والمهدية بداية من اليوم وإلى حين اشعار آخر بسبب اصلاح عطب فني طرأ على المحول الكهربائي.

وأكدت الشركة أن فنيي منطقة الشرق (سوسة) للشركة والشركة التونسية للكهرباء والغاز بصدد التدخل قصد إتمام الإصلاح اللازم في أقرب وقت ممكن.

وتقدمت الشركة باعتذاراتها لحرفائها عن توقف حركة القطارات.

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