توقيا من كورونا: وزارة المالية تدعو لإيداع التصاريح في القباضات قبل الآجال القصوى

دعت وزارة المالية في بلاغ لها اليوم الجمعة، كافة المطالبين بالآداء في إطار إتخاذ الاحتياطات اللازمة للتوقّي من فيروس كورونا المستجدّ والحدّ من انتشاره إلى المبادرة بإيداع تصاريحهم بالقباضات المالية ابتداء من يوم الجمعة 13 مارس 2020 وعدم انتظار الآجال القصوى المعهودة التالية:

- 16 مارس: بالنسبة للتصاريح الشهرية للأشخاص الطبيعيين

- 25 مارس: بالنسبة للتصاريح السنوية للضريبة على الشركات

- 28 مارس: بالنسبة للتصاريح الشهرية للأشخاص المعنويين

- 05 أفريل: خلاص معاليم الجولان.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الدعوة تأتي لتجنّب الاكتظاظ بشبابيك القباضات المالية لما تمثله التجمعات البشرية من خطورة على سلامتهم وسلامة العاملين بالقباضات المالية.

كما دعت الوزارة الأشخاص إلى ترك مسافة متر واحد على الأقل فيما بينهم من جهة وبينهم وبين الموظفين في الشبابيك من جهة أخرى في صورة عدم توفر حواجز بلورية.

ودعت الوزارة بهذه المناسبة إلى أهميّة الإنخراط الطوعي بمنظومة التصريح عن بعد.

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