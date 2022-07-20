توقيت استثنائي لعدد من مراكز الاقتراع بـ6 ولايات

اخر تحديث : 20/07/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

اقتراع

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنّه تقرّر استثناء بعض مراكز الاقتراع ببعض الدوائر الانتخابيّة بالقصرين وسليانة وجندوبة والكاف وسيدي بوزيد وقفصة بتوقيت خاص خلال عمليّة اقتراع الناخبين.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه المراكز ستفتح على الساعة 07:00 صباحا وتغلق على الساعة 18:00 مساء.

قائمة مراكز الاقتراع ذات التوقيت الاستثنائي


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