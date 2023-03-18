توقيت العمل الرمضاني بالإدارات العمومية

اخر تحديث : 18/03/2023
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

التوقيت الشتوي

أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم السبت، أن توقيت العمل بالإدارات العموميّة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية سيكون خلال شهر رمضان المعظّم لسنة 2023 الموافق لـسنة 1444 هجري على النحو التالي:
- من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14.30)
- يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الواحدة والنّصف بعد الزوال (13.30)


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