توقيت العمل الإداري الصيفي ابتداءً من 1 جويلية

أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنّه عملا بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 30 جوان 2017، يكون توقيت العمل الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من غرة جويلية 2021 إلى غاية يوم 31 أوت 2021 على النحو التالي:

- أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس: من السّاعة الثامنة صباحا (08.00) إلى السّاعة الثانية والنصف بعد الزوال (14.30).

- يوم الجمعة: من السّاعة الثامنة صباحا (08.00) إلى السّاعة الواحدة والنصف بعد الزوال (13.30).

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