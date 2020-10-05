توقيت العمل في المحاكم

أعلنت وزارة العدل في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن توقيت العمل خلال الفترة المتراوحة بين 06 أكتوبر 2020 و 31 أكتوبر 2020 يكون على النحو التالي :
• نظام الحصة الواحدة بحساب خمس ساعات عمل لكل عون في اليوم تتوزع على فترتين :
- الفترة الأولى: من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة ( 08.30 ) صباحا إلى الساعة الواحدة والثلاثين دقيقة (13.30) ظهرا.
- الفترة الثانية: من الساعة منتصف النهار وثلاثين دقيقة ( 12.30) إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة ( 17.30).
- ينطبق هذا التوزيع على المحاكم و الإدارات المركزية والجهوية والمؤسسات الراجعة بالنظر إلى وزارة العدل على أن يتواصل انعقاد الجلسات بالمحاكم بتركيبتها بصفة عادية حسب مواعيدها بداية من الساعة الثامنة والنصف (08.30) صباحا.
- يتولى المشرفون على المحاكم والإدارات المعنية توزيع العمل وفق الإجراءات المذكورة وإعلام الوزارة بذلك.
• بالنسة لأعوان سلك كتابات المحاكم :
- يتم إعداد مذكرة وإمضاؤها من طرف رئيس الكتابة بعد التنسيق مع المشرفين القضائيين من وكيل عام أو وكيل جمهورية أو قاضي الناحية حسب الحالة.
- يراعى في إعداد المذكرة خصوصا الحرص على كافة المتداخلين في المنظومة القضائية بتقليص تواجد الأشخاص في المحكمة أو التباعد الزمني في ذلك واستمرارية المرفق العام.
- ترفع كافة مذكرات التوزيع بصفة حينيّة إلى المدير الجهوي للمتابعة.
- كما يتم مد المدير الجهوي بقائمة في الموظفين الذين لهم أمراض مزمنة للنظر في وضعيتهم حالة بحالة بعد التنسيق مع سلطة الإشراف.
- الحرص على توزيع الخدمات المسداة إلى السادة المحامين و مساعدي القضاء والمتقاضين بكيفية تضمن تفادي الاكتظاظ.
- لا تنطبق هذه الإجراءات الاستثنائية بخصوص نظام التوقيت على الهيئة العامة للسجون والإصلاح و الإدارات الراجعة لها بالنظر.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.