توقيت العمل في المحاكم

أعلنت وزارة العدل في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن توقيت العمل خلال الفترة المتراوحة بين 06 أكتوبر 2020 و 31 أكتوبر 2020 يكون على النحو التالي :

• نظام الحصة الواحدة بحساب خمس ساعات عمل لكل عون في اليوم تتوزع على فترتين :

- الفترة الأولى: من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة ( 08.30 ) صباحا إلى الساعة الواحدة والثلاثين دقيقة (13.30) ظهرا.

- الفترة الثانية: من الساعة منتصف النهار وثلاثين دقيقة ( 12.30) إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة ( 17.30).

- ينطبق هذا التوزيع على المحاكم و الإدارات المركزية والجهوية والمؤسسات الراجعة بالنظر إلى وزارة العدل على أن يتواصل انعقاد الجلسات بالمحاكم بتركيبتها بصفة عادية حسب مواعيدها بداية من الساعة الثامنة والنصف (08.30) صباحا.

- يتولى المشرفون على المحاكم والإدارات المعنية توزيع العمل وفق الإجراءات المذكورة وإعلام الوزارة بذلك.

• بالنسة لأعوان سلك كتابات المحاكم :

- يتم إعداد مذكرة وإمضاؤها من طرف رئيس الكتابة بعد التنسيق مع المشرفين القضائيين من وكيل عام أو وكيل جمهورية أو قاضي الناحية حسب الحالة.

- يراعى في إعداد المذكرة خصوصا الحرص على كافة المتداخلين في المنظومة القضائية بتقليص تواجد الأشخاص في المحكمة أو التباعد الزمني في ذلك واستمرارية المرفق العام.

- ترفع كافة مذكرات التوزيع بصفة حينيّة إلى المدير الجهوي للمتابعة.

- كما يتم مد المدير الجهوي بقائمة في الموظفين الذين لهم أمراض مزمنة للنظر في وضعيتهم حالة بحالة بعد التنسيق مع سلطة الإشراف.

- الحرص على توزيع الخدمات المسداة إلى السادة المحامين و مساعدي القضاء والمتقاضين بكيفية تضمن تفادي الاكتظاظ.

- لا تنطبق هذه الإجراءات الاستثنائية بخصوص نظام التوقيت على الهيئة العامة للسجون والإصلاح و الإدارات الراجعة لها بالنظر.

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