توقيت جديد لقطارات نقل المسافرين على الخطوط البعيدة

أعلنت الشركة الوطنية للسّكك الحديديّة التونسيّة في بلاغ لها اليوم السبت، أنّه تقرر إجراء عدد من التغييرات على أوقات قطارات نقل المسافرين على الخطوط البعيدة أيام السبت و اﻷحد و ذلك ابتداء من اليوم السبت 31 أكتوبر 2020، تبعا لقرار حظر الجولان بكامل تراب الجمهورية إلى غاية 15 نوفمبر 2020،.

وسيكون ذلك على النحو التالي:

- القطار المتجه من تونس نحو المنستير سينطلق على الساعة 16 و 05 دق عوضا عن السّاعة 16 و 45 دق.

- القطار المتجه من تونس نحو غار الدماء سينطلق على الساعة 14 و 40 دق عوضا عن السّاعة 15 و 40 دق.

- القطار المتجه من برج السدرية نحو نابل سينطلق على الساعة 17 و 25 دق عوضا عن السّاعة 18 و 15 دق.

- القطار المتجه من نابل نحو برج السدرية سينطلق على الساعة 16 و 20 دق عوضا عن السّاعة 17 و 10 دق.

هذا وسيتمّ حذف القطارات التالية أيام السبت و الأحد :

- القطار المنطلق من تونس في اتجاه صفاقس على الساعة 15 و 45 دق.

- القطار المنطلق من صفاقس في اتجاه تونس على الساعة 05 و 45 دق.

- القطار المنطلق من تونس في اتجاه الدهماني على الساعة 17 و 20 دق.

- القطار المنطلق من الدهماني في اتجاه تونس على الساعة 05 و 20 دق.

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