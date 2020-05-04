توقيت عمل أعوان الوظيفة العمومية خلال الحجر الموجه

صدر مقرر مؤرّخ في 3 ماي 2020، من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد يتعلّق بضبط شروط وإجراءات ونسق استئناف العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية خلال فترة الحجر الصحي الموجه.

وينص المقرر على أنه خلال الفترة من 4 إلى 24 ماي 2020، اعتماد نظام الحصة الواحدة في توزيع أوقات وأيام العمل طيقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 153 لسنة 2020المؤرخ في 17 مارس 2020 وذلك من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة كما يلي:

الفترة الأولى: من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا

الفترة الثانية: من الساعة التاسعة وثلاثين دقيقة صباحا إلى الساعة الثانية وثلاثين دقيقة ظهرا.

ويتولى رؤساء الإدارات توزيع الأعوان حسب أيام وفترات العمل المشار إليها بإعتماد نظام التناوب ، على أن لا يتجاوز عدد الأعوان المتواجدين يوميا بمقرات العمل 50% من مجموع الأعوان .

كما يتعين على الأعوان العموميين الحصول على ترخيص مسبق للتنقل لمقرات العمل وفق أنموذج يتم ضبطه في الغرض.

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