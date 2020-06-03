توقيت عمل الصيدليات خلال المرحلة الثالثة من الحجر

أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة اليوم الأربعاء 03 جوان 2020، عن توقيت عمل الصيدليات خلال المرحلة الثالثة من الحجر الصحي الموجه.

من الاثنين إلى الجمعة:

الصيدليات صنف »أ » :

الحصة الصباحية: من 08:00 إلى 13:30

الحصة المسائية: من 16:00 إلى 20:00

الصيدليات صنف »ب » :

من 20:00 إلى 08:00

أيام السبت:

الصيدليات صنف « أ »: من 08:00 إلى 13:30

الصيدليات صنف »أ » (حصص الاستمرار): 08:00 إلى 20:00

الصيدليات صنف « ب »: 20:00 إلى 08:00

الأحد والعطل:

الصيدليات صنف »أ » (حصص الاستمرار) : من 08:00 إلى 20:00

الصيدليات صنف »ب »: من 20:00 إلى 08:00

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