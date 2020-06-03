أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة اليوم الأربعاء 03 جوان 2020، عن توقيت عمل الصيدليات خلال المرحلة الثالثة من الحجر الصحي الموجه.
من الاثنين إلى الجمعة:
الصيدليات صنف »أ » :
الحصة الصباحية: من 08:00 إلى 13:30
الحصة المسائية: من 16:00 إلى 20:00
الصيدليات صنف »ب » :
من 20:00 إلى 08:00
أيام السبت:
الصيدليات صنف « أ »: من 08:00 إلى 13:30
الصيدليات صنف »أ » (حصص الاستمرار): 08:00 إلى 20:00
الصيدليات صنف « ب »: 20:00 إلى 08:00
الأحد والعطل:
الصيدليات صنف »أ » (حصص الاستمرار) : من 08:00 إلى 20:00
الصيدليات صنف »ب »: من 20:00 إلى 08:00
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