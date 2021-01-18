توقيت فتح الجسر المتحرك ببنزرت خلال الحجر الصحي الموجّه

أعلنت وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية في بلاغ لها اليوم الاثنين 18 جانفي 2021، أن البرنامج الخاص بتوقيت فتح الجسر المتحرك ببنزرت، تبعا لإقرار حضر الجولان والحجر الصحي الموجه بداية من يوم 18 جانفي 2021، يكون على النحو التالي:

-الفتحة القارة الأولى: يقع الانطلاق في عملية فتح الجسر المتحرك علي الساعة الخامسة صباحا (00 :05)

-الفتحة القارة الثانية: يقع الانطلاق في عملية فتح الجسر المتحرك علي الساعة الثامنة و نصف ليلا (30 :20)

-الفتحات الليلية : تقع عملية فتح الجسر المتحرك خلال الفترة الممتدة من الساعة الثامنة و نصف ليلا (20:30) إلى الساعة الخامسة صباحا (00 :05) حسب الطلب وكلما اقتضى الأمر.

هذا ودعت الوزارة جميع مصالحها إلى الحرص على التّقيّد بالبروتوكولات الصحيّة.

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