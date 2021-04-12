توقيت فتح مكاتب البريد خلال شهر رمضان

أعلن البريد التونسي في بلاغ له اليوم الاثنين، أن توقيت فتح مكاتب البريد ووكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية للعموم خلال شهر رمضان المعظم 2021 يكون على النحو التالي:

*أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس: من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الثانية بعد الزوال (14.00)،

*يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الواحدة بعد الزوال (13.00).

وأشار البريد التونسي إلى أن 64 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع تواصل تأمين حصة عمل أيام السبت من الساعة التاسعة صباحا (9.00) إلى منتصف النهار و15 دقيقة (12.15).

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