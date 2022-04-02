توقيت فتح مكاتب البريد خلال شهر رمضان

اخر تحديث : 02/04/2022

البريد

أعلن البريد التونسي أن توقيت فتح مكاتب البريد ووكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية للعموم، خلال شهر رمضان سيكون على النحو التالي:
-أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس:
من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الثانية بعد الزوال (14.00)
-يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الواحدة بعد الزوال (13.00).
ويواصل 66 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع، تأمين حصة عمل أيام السبت من الساعة التاسعة صباحا (9.00) إلى منتصف النهار و15 دقيقة (12.15). .


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق