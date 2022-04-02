توقيت فتح مكاتب البريد خلال شهر رمضان

أعلن البريد التونسي أن توقيت فتح مكاتب البريد ووكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية للعموم، خلال شهر رمضان سيكون على النحو التالي:

-أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس:

من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الثانية بعد الزوال (14.00)

-يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الواحدة بعد الزوال (13.00).

ويواصل 66 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع، تأمين حصة عمل أيام السبت من الساعة التاسعة صباحا (9.00) إلى منتصف النهار و15 دقيقة (12.15). .

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