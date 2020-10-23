توقيت قطارات نقل المسافرين على خطّ اﻷحواز الجنوبيّة

أعلنت الشركة الوطنية للسّكك الحديديّة التونسيّة في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، بأنّه سيتواصل العمل بتوقيت قطارات نقل المسافرين على خطّ اﻷحواز الجنوبيّة وذلك تبعًا لقرار التمديد في قرار حظر التجوّل بولايات تونس الكبرى إلى غاية يوم 06 نوفمبر 2020.

والتوقيت على النحو التّالي :

- من الإثنين إلى الجمعة :

• ينطلق أوّل قطار من محطّة تونس في اتجاه محطّة الرياض على السّاعة 05 و 30 دق.

• ينطلق آخر قطار من محطّة تونس في اتجاه محطّة الرياض على السّاعة 19 و 40 دق.

• ينطلق أوّل قطار من محطّة الرياض في اتجاه محطّة تونس على السّاعة 05 و 20 دق.

• ينطلق آخر قطار من محطّة الرياض في اتجاه محطّة تونس على السّاعة 19 و 30 دق.

- السّبت و الأحد و أيّام العطل :

• ينطلق أوّل قطار من محطّة تونس في اتجاه محطّة الرياض على السّاعة 05 و 30 دق.

•ينطلق آخر قطار من محطّة تونس في إتجاه محطّة الرياض على السّاعة 17 و 30 دق.

• ينطلق أوّل قطار من محطّة الرياض في اتجاه محطّة تونس على السّاعة 05 و 30 دق.

• ينطلق آخر قطار من محطّة الرياض في اتجاه محطّة تونس على السّاعة 17 و 30 دق.

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