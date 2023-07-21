توقيع إتفاقية شراكة بين وكالة تونس إفريقيا للأنباء وهيئة الانتخابات

تم اليوم الجمعة 21 جويلية 2023 بمقر الهيئـة العليا المستقلة للانتخابات التوقيع على اتفاقية شراكة بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووكالة تونس إفريقيا للإنباء وذلك من قبل فاروق بوعسكر رئيس الهيئــة وناجح الميساوي ، الرئيس المدير العام للوكالة بحضور محمد نوفل الفريخة نائب رئيس الهيئة ومحمود الواعر إضافة إلى ممثلين عن الجهاز التنفيذي وديوان الهيئـة ووكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وتهدف هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي تعقدها الوكالة إلى إرساء تعاون وشراكة مع الهيئــــــة في مجال تأمين التغطية الإخبارية لكافة الاستحقاقات الانتخابية التي تنظمها الهيئـــة إضافة إلى مختلف أنشطتهــا مركزيا وجهويا وذلك عبر وسائل الوكالة الإلكترونية والسمعية والبصرية.

كما تضع الوكالة على ذمة الهيئـة الإستوديو الخاص بها بالوكالة إضافة إلى دائرة الملتيميديا وذلك لعقد ندوات وحوارات صحفية وإعداد وبث فقرات تسجيلية في شكل حوارات وومضات تحسيسية وفعاليات وأنشطة تخص الهيئــة.

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