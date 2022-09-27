توقيع إتفاقيتي تعاون مالي وفني بين تونس وألمانيا

تمّ يوم أمس الاثنين 26 سبتمبر 2022، بمقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات، توقيع اتفاقيتين في إطار آلية « Dispoflex » ضمن برنامج التعاون المالي والفني بين تونس وألمانيا « RECAP » الخاص بدعم مجهودات الهياكل العمومية المكلفة بتنفيذ برامج الإصلاحات « Renforcement des Capacités de Réforme des Institutions Tunisiennes «.

وتهدف الاتفاقية الأولى إلى دعم قدرات الهياكل المشرفة على المنافسة في الحد من الممارسات المخلة بالمنافسة وتحسين مناخ الأعمال.

فيما تُعنى الاتّفاقيّة الثانية بتطوير قدرات مكتب الدّراسات والبرمجة والتّخطيط الرّاجع بالنّظر للوزارة في دعم حوكمة المؤسسات العمومية تحت الإشراف وتطوير أدائها.

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