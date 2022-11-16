توقيع اتفاقيات ثنائية بين تونس وليبيا

التأم اليوم الاربعاء 16 نوفمبر 2022، برئاسة مجلس الوزراء الليبي اجتماع ضم وزير النقل ربيع المجيدي ووزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد الشهوبي.

وتم الاتفاق على:

- تدشين الخط البحري لنقل المسافرين والبضائع بين الموانئ التونسية والليبية، وتشكيل فريق فني من الخبراء من الوزارتين يتولى إعداد التهيئة المطلوبة لافتتاح هذا الخط نهاية هذا العام 2022.

- فتح البوابات الجديدة التي تم تجهيزها في معبر رأس جدير نهاية الشهر الجاري بهدف اكساب عمليات التوافد الانسيابية اللازمة فضلا عن تحسين الخدمات ببعض المرافق على غرار تخصيص ممرات لسيارات الإسعاف.

كما شكلت بعض المسائل المشتركة بين البلدين في صلة بالطيران المدني وحركة الملاحة الجوية محور تدارس بين الوزيرين اللذين دعيا الى مزيد احكام التنسيق لمعالجتها.

كما تم أيضا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والفني في مجال الأرصاد الجوية والمناخ وتبادل وجهات النظر حول مسائل متعلقة بالتغير المناخي والآليات الكفيلة بالتصدي لتأثيراته.

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