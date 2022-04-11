توقيع اتفاقية التغطية الاجتماعية للإطارات المسجدية

وقّع وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشّائبي اتفاقية التغطية الاجتماعية للإطارات المسجدية يوم الاثنين 11 أفريل 2022، بمقر الوزارة مع كل من مالك الزاهي وزير الشّؤون الاجتماعية، و الرؤساء المديرين العامين للصّندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعيـّة، والصندوق الوطني للتأمين على المرض، والمركز الوطني للإعلامية.

وأكّد وزير الشؤون الدينية على أهميّة هذه الاتفاقية بقوله: » إنها أفضل هديـّة أقدّمها في شهر رمضان للقائمين على بيوت الله.. لقد جاءت بعد سنوات طويلة من التهميش لتفيض الاعتبار للشّأن الدّيني والقائمين عليه، وتحفظ كرامتهم ».

وتضبط هذه الاتفاقية صيغ وإجراءات تسوية مستحقّات الصناديق الاجتماعيّة كما تضمن الانتفاع بالمفعول الرّجعي لفائدة المنخرطين .

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