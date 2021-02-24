توقيع اتفاقية بين ديوان السياحة والتلفزة التونسية لتدعيم إستراتيجية الترويج للسياحة

تمّ اليوم الأربعاء 24 فيفري 2021 بمقر وزارة السياحة، توقيع اتفاقية إطارية بين الديوان الوطني التونسي للسياحة تحت إشراف وزارة السياحة ومؤسسة التلفزة التونسية، تهدف إلى تعزيز وضبط أطر التعاون المشترك بين الطرفين في مجال دعم الإستراتيجية السياحية الوطنية والترويج للوجهة التونسية بالداخل وبالخارج.

وأمضى الإتفاقية المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة معز بلحسين والرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية محمد الأسعد الداهش بإشراف وزير السياحة الحبيب عمار وبحضور مديري القناة الوطنية الأولى والقناة الوطنية الثانية وعدد من إطارات المؤسستين.

واتفق الطرفان على تنفيذ مشروع إنتاج تلفزيوني يعنى أساسا بالترويج لما تزخر به مختلف مناطق الجمهورية من مقومات سياحية وتاريخية وطبيعية وثقافية سعيا إلى تطوير السياحة الداخلية من جهة وكذلك للترويج لهذه المناطق على أوسع نطاق.

كما ستكون هناك شراكة في مجال الأعمال الدرامية للتعريف بالجهات السياحية حيث سيتم في إطار هذه الإتفاقية إنتاج أعمال تلفزية على غرار مسلسلات درامية و »سكاتشات » و »سيتكوم » يقع بثها تباعا ويتم من خلالها التركيز على الخصائص السياحية والثقافية لمختلف مناطق الجمهورية فضلا عن تمكين الوزارة والديوان الوطني للسياحة من استعمال مقاطع من أرشيف التلفزة خاصة بصورة تونس وبعض الوجهات السياحية الوطنية وأنشطتها، وفق بلاغ صادر عن وزارة السياحة.

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