توقيع اتفاقية تتعلق برمز المشاركة السرّي في الاستشارة

تمّ اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة تكنولوجيات الاتصال والمركز الوطني للإعلامية ومشغلي الشبكات العمومية للاتصالات وذلك بإشراف وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والمدير العام للمركز الوطني للإعلامية والمديرين العامين لمشغلي الشبكات العمومية للاتصالات.

ويأتي ذلك في اطار تنفيذ الاستشارة الوطنية وتطبيقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وبناء على راي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

وتهدف هذه الاتفاقية الى ضبط مهام ومسؤوليات كافة المتدخلين فيما يتعلق بإسناد رقم المشاركة السرّي الذي يضمن خصوصية وسرّية المشاركة في البوابة عبر رقم الخدمة *1712# .

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