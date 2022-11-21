توقيع اتفاقية تعاون بين تونس وبورندي في مجال التطوير التكنولوجي والصناعي

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي يوم الأحد 20 نوفمبر 2022، بالبيرت شينجيرو Albert Shingiro، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإنمائي بجمهورية بورندي، وذلك على هامش أشغال القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية المنعقدة بجزيرة جربة.

ومثل اللقاء مناسبة تناول خلالها الوزير مع نظيره البورندي أبرز القضايا المطروحة على قمة جربة، حيث تمّ التأكيد على ضرورة البحث عن مقاربات جديدة لمعالجة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية ومستويات التنمية الاقتصادية بين مختلف الدول والمجتمعات داخل الفضاء الفرنكوفوني.

ومن جانبه، أشاد الوزير البورندي بنجاح تونس في تنظيم واحتضان موعدين دوليين هامّين في فترة زمنية وجيزة، في إشارة إلى قمة تيكاد 8 والقمة 18 للفرنكوفونية، مُثنيا على ما وفّره هذان الموعدان للدول الإفريقية من فرص سانحة للحوار المتواصل.

كما أعرب الوزير عن تطلع بلاده إلى تعزيز وتنويع التعاون الثنائي مع تونس، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين.

واتفق الوزيران على إجراء مشاورات بين مسؤولي البلدين لمزيد البحث عن فرص للتعاون وتوسيع آفاقه وتطوير آلياته.

وقد تمّ، بهذه المناسبة، توقيع « اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية بورندي في مجال التطوير التكنولوجي والصناعي » انسجاما مع المحور الرئيسيّ لقمة جربة.

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