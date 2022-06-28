توقيع اتفاقية تعاون بين تونس ومنظمة العمل الدولية لتنفيذ مشروع دعم الحوار الإجتماعي

استقبل وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ظهر اليوم الثلاثاء 28 جوان 2022 بمقر الوزارة، مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي رانيا بيخازي والوفد المرافق لها وذلك بحضور المديرة العامة لمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية.

وتمّ خلال هذا اللقاء التباحث حول برامج التعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية وآفاق دعمها وتعزيزها خلال المرحلة القادمة.

كما تم بالمناسبة التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية حول تنفيذ مشروع دعم إدارة العمل والحوار الاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية في تونس الممول من الحكومة النرويجية.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرات الأطراف الاجتماعية لدعم الحوار الاجتماعي وكذلك لدعم إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية خاصة من خلال ترشيد حوكمة الصناديق الاجتماعية، إضافة إلى تدعيم رقمنة مصالح تفقدية الشغل وتفقد طب الشغل والسلامة المهنية والضمان الاجتماعي.

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