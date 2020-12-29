توقيع اتفاقية تمويل بين تونس والصندوق الكويتي للتنمية لتحسين شبكات مياه الشرب

تم صباح اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، التوقيع بالكويت، على اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة تناهز 30 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 263 مليون دينار تونسي وذلك للمساهمة في انجاز مشروع تحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية بالبلاد التونسية، لفائدة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه.

كما تم التوقيع على اتفاقية الضمان بين الجمهورية التونسية والصندوق إلى جانب إمضاء مذكرة تفاهم بالمناسبة بشأن تشييد نصبين تذكاريين في المركز العمراني الشمالي في العاصمة ومدخل مدينة كركوان الأثرية.

ويعتبر هذا التمويل، هو الرابع ضمن تعهّد دولة الكويت من خلال الصندوق، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي والذي تم الإعلان عنه خلال المؤتمر الدولي للاستثمار في شكل قروض ميسّرة على امتداد خمس سنوات أي بمعدل 100 مليون دولار كل سنة من 2016 إلى 2020.

وقد وقّع هذه الاتفاقيات عن الجمهورية التونسية، الهاشمي العجيلي سفير تونس بدولة الكويت وعبد الوهاب أحمد البدر مدير عام الصندوق.

ويندرج هذا المشروع موضوع التمويل الموقّع، ضمن الأولويات الوطنية لاسيما المتعلق منها بتوفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصّحي، حيث ستستفيد منه 35 منطقة حضرية موزعة على17 ولاية، يبلغ عدد سكانها حولي 7 ملايين ساكن وذلك من خلال تحسين شبكات نقل مياه الشرب وتطويرها عبر استبدال الأنابيب وإنشاء الخزانات ومحطّات الضخ والضغط ومحطّات المعالجة وكذلك الآبار.

وتبلغ مدة سداد التمويل، 30 سنة بما في ذلك فترة إمهال بــ 6 سنوات ونسبة فائدة في حدود 2 %.

كلمات البحث :اتفاقية;الصندوق الكويتي للتنمية;تونس;مياه الشرب