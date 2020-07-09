توقيع اتفاقية ثلاثية لتحسين تشغيلية حاملي شهادة الدكتوراه

أشرف رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول وفتحي بالحاج وزير التكوين المهني والتشغيل وسليم شورى وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس الخميس، بحضور هشام اللومي وحمادي الكعلي نائبي رئيس الاتحاد والناصر الجلجلي ورشاد الشلي عضوي المكتب التنفيذي الوطني على موكب امضاء اتفاقية شراكة اطارية ثلاثية بهدف تيسير الاندماج في سوق الشغل بالشراكة والتشاور بين القطاعين العام والخاص.

وتهدف هذه الاتفاقية الإطارية إلى وضع وتنفيذ برنامج لتحسين تشغيلية وانتداب حاملي شهادة الدكتوراه بمؤسسات التعليم العالي الخاص والمؤسسات الاقتصادية بالشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التكوين المهني والتشغيل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وسيتم تفعيل هذه الاتفاقية من خلال وضع خطة عمل مشتركة تحدد آليات التدخل والتمويل والأطراف المتدخلة وإبرام اتفاقيات خصوصية تنفيذية أو ملاحق تعتبر مكملة لهذه الاتفاقية الإطارية بالإضافة الى احداث لجنة بين الأطراف الثلاثة تتولى إعداد ومتابعة وتنفيذ وتقييم برنامج متكامل لانتداب حاملي شهادة الدكتوراه وفقا لخطة عمل مشتركة.

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