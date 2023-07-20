توقيع اتفاقية شراكة بين شركة تونس الطرقات السيارة وشركة نقديات تونس والبنك التونسي الإماراتي

تم اليوم الخميس بمقرّ البنك المركزي التونسي، إمضاء اتفاقيّة شراكة بين شركة تونس الطرقات السيارة وشركة نقديات تونس والبنك التونسي الإماراتي تتعلّق بانضمام شركة تونس الطرقات السيارة في برنامج « باي سمارت ».

وأشرف على موكب إمضاء الاتفاقية كل من وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي وتولت كل من الرئيسة المديرة العامة لشركة تونس الطرقات السيارة سهام بن سلطان والرئيسة المديرة العامة للبنك التونسي الإماراتي فريال شبراق والمدير العام لشركة نقديات تونس بلال الدرناوي الإمضاء على هذه الاتفاقية، بحضور عدد من إطارات شركة تونس الطرقات السيارة ومختلف الشركاء في هذا البرنامج.

وستمكن هذه الاتفاقية حرفاء شركة تونس الطرقات السيارة من شحن شارات الاستخلاص عن بُعد لعبور محطات الطريق السيارة « Recharge Badge Télépéage » عبر المنصة الرقمية « باي سمارت » والتي يمكن الولوج اليها عبر العنوان التالي: www.paysmart.tn. وثمنت الوزيرة بالمناسبة، انخراط شركة تونس الطرقات السيارة في هذا البرنامج الرائد لدعم الخلاص الآلي الذي يتوافق واستراتيجيتها في رقمنة خدماتها ومعاضدة جهود الدولة لخدمة المواطن وتقريب الخدمات وتسهيل عملية الشحن وإستعمال الاستخلاص الآلي الذي سيمكن المواطن من الولوج لبوابات الاستخلاص دون عناء وكذلك للحد من الاكتظاظ المروري وتوفير راحة المواطن.

وأشارت في هذا الصدد، إلى الخبرة المكتسبة لشركة تونس الطرقات السيارة ولكافة إطاراتها الذين أشرفوا على تنفيذ الأشغال وساهموا في إرساء قواعد استغلال والإستخلاص وصيانة الطرقات السيارة والتي تعتبر مفخرة للدولة التونسية وذكرت بتجربة الشركة في اعتماد نظام الاستخلاص الذي تطور و أصبح يعتمد على آليات وأساليب حديثة وتقنيات متطورة.

ومن جهته ، أكد محافظ البنك المركزي التونسي، أهمية الانخراط في مسار الرقمنة وضرورة استعمال المنظومات الحديثة في مختلف المجالات لاسيما المتعلقة بالخلاص عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة وذلك لمعاضدة مجهودات الدولة في تطوير خلاص الفواتير عبر المنصة الرقمية بكل شفافية وسلامة معلوماتية من جهة ولمواكبة التقدّم الهائل الذي يشهده قطاع الاتصالات في العالم من جهة أخرى

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