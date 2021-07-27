توقيع اتفاقية للقيام بعملية توزيع بطاقات «أمان» و «لاباس»

أمضى اليوم الثلاثاء، الرئيس المدير العام للبريد التونسي سامي المكي والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتامين على المرض حبيب التومي، إتفاقية شراكة بين الديوان الوطني للبريد التونسي والصندوق الوطني للتامين على المرض، لتكليف الديوان الوطني للبريد التونسي بتوزيع بطاقات « لاباس » لفائدة منظوري الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وبطاقات « أمان » لفائدة المنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.

وقد تم إمضاء هذه الاتفاقية، تحت إشراف كل من وزير تكنولوجيات الاتصال محمد الفاضل كريّم، ووزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، وبحضور وسامي إطارات الوزارتين.

وتجدر الإشارة الى انّ بطاقة العلاج الالكترونية « لاباس » ستعوض بطاقات العلاج الورقية الخاصة بالمضمونين الاجتماعيين لاستخدامها في عمليات استخلاص الخدمات العلاجية واقتناء الدواء.

كما ستمكن البطاقة مسدي الخدمات من النفاذ آليا إلى المعطيات الخاصة بالمضمون الاجتماعي من أمراض ونوع وتكاليف الأدوية. مما سيمكن من اضفاء الحوكمة والشفافية على التعاملات الخاصة بالعلاج للمنتفعين بخدمات صندوق الكنام.

امّا بالنسبة لبطاقة « الامان الاجتماعي » الالكترونية فستعوض بطاقتي العلاج البيضاء والصفراء (المجاني ومنخفض التعريفة) بالنسبة للعائلات المعوزة وذات الدخل المحدود، في إطار مقاومة ظاهرة الفقر في البلاد عبر العمل على تعميم الحماية الاجتماعية على جميع التونسيين.

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