توقيع اتفاقية قرض بين البنك المركزي وصندوق النقد العربي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الخميس، عبد الرحمان بن عبد الله الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بقصر قرطاج.

وأبرز الحميدي في تصريح على هامش اللقاء، بأن البرنامج الذي تم الاتفاق بخصوصه مع صندوق النقد الدولي سيكون فاتحة للتحول الكبير بتونس من حيث تحقيق معدلات نمو عالية وجذب الاستثمار الأجنبي.

وأشار رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى أنه تم توقيع اتفاقية صندوق النقد العربي مع البنك المركزي التونسي على قرض لدعم هذا التحول الاقتصادي بتونس، مؤكدا أن الصندوق يعمل على دعم الصادرات التونسية .

وأوضح الحميدي أنه أتى لتونس لتقديم الدعم لها لتنفيذ البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

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