توقيع اتفاقية لتكوين ومرافقة 150 دكتورا عاطلا عن العمل

تمّ اليوم الثلاثاء 02 مارس 2021، توقيع اتفاقيّة تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وPROMISE ومؤسّسة SMU والشركة الناشئة GoMyCode والجمعيّة التونسيّة للدكاترة في مجال العلوم ATDocS .

وتنصّ هذه الاتفاقيّة على تفعيل برنامج للتكوين ومرافقة الدكاترة المعطلين عن العمل « Le programme d’Innovation Post-Doc » المسمّى ببرنامج التجديد والابتكار في مرحلة ما بعد الدكتوراه، حيث يدعم هذا البرنامج مشروع PROMISE وهي مبادرة لتشجيع الابتكار في المؤسّسات الناشئة مموّلة من طرف السفارة الأمريكية بتونس ومجمّع متكوّن من مكتبي استشارة وجمعيتين.

وسيمكّن هذا البرنامج من انتفاع قرابة 150 دكتورا بهذه المرافقة والتّي ستتمثّل في دورات تكوين في المجال الرقمي وريادة الأعمال. كما أنّ الهدف من هذا البرنامج هو تدعيم تشغيليّة الدكاترة خاصّة في المجال الرقمي وتسهيل إدماجهم في محيط الأعمال وفي الجامعات الخاصّة.

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