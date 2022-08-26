توقيع اتفاقية للتعاون الفنّي ومذكّرة تفاهم بين تونس واليابان

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي اليوم الجمعة 26 أوت 2022، بمقرّ الوزارة، جلسة عمل ثنائية مع Yoshimasa Hayashi، وزير الشؤون الخارجية الياباني، الذي يترأسّ وفد بلاده، في أشغال الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا، « تيكاد-8″، التي تحتضنها تونس يومي 27 و28 أوت 2022.

وأشاد الوزير بعمق وعراقة العلاقات التونسية اليابانية، مؤكدا على ضرورة الاستغلال الأمثل للديناميكيّة الملحوظة التي شهدتها مؤخّرا للارتقاء بها إلى مرتبة الشراكة المتميزة والمتكاملة.

واستعرض عثمان الجرندي برامج ومشاريع التعاون بين تونس واليابان خلال الفترة المقبلة، مؤكّدا على أهمية وضع آليات جديدة للتعاون قادرة على تحويل الفرص المتوفّرة في مُختلف المجالات إلى شراكات ملموسة وخاصة في القطاعات الواعدة وذات المحتوى التكنولوجي العالي على غرار البحث العلمي والتكنولوجي والطاقات المتجدّدة والبنية التحتية عالية الجودة والمؤسسات الناشئة، كما أكد على ضرورة العمل على استحثاث نسق التعاون المالي الثنائي الذي مكّن على امتداد العقود الأخيرة من تمويل عديد المشاريع التنموية بتونس.

وأبرز الوزير من جهة أخرى أن تونس واليابان تتقاسمان نفس المبدئ والقيم المشتركة ذات الصلة بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. وأطلع في هذا السياق نظيره الياباني على التقدّم الحاصل في المسار الإصلاحي بتونس بما في ذلك اعتماد دستور جديد للجمهورية التونسية، مبرزا أن الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر المقبل ستفضي إرساء مؤسسات ديمقراطية ودائمة، تستجيب إلى تطلعات الشعب التونسي.

من جانبه، أكد Yoshimasa Hayashi متانة العلاقات التونسية اليابانية، وعزم بلاده على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات إلى أفضل المستويات. كما أعرب عن إعجابه بما تزخرُ به بلادنا من تاريخ عريق وثروة بشرية وشبابيّة ذات مُستوى تعليمي متميّز تجعلها قادرة على المضيّ قدما على درب الإبداع والابتكار، فضلا عما تتفرّدُ به تونس من موقع جغرافي يجعل منها بوابة رئيسية للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري على المستوى الإقليمي.

ونوّه الوزير الياباني بالإصلاحات الشاملة التي انخرطت فيها بلادنا رغم صعوبة المرحلة ودقّة الوضع الإقليمي والدولي بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 وانعكاسات الحرب الروسية-الأوكرانية، مُشدّدا على عزم اليابان مواصلة دعم تونس وتعزير العلاقات الاقتصادية والمالية معها والرفع من نسق الاستثمارات اليابانية ببلادنا.

كما أبرز السّيد Yoshimasa Hayashi أهمّية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاصّ في الدّفع بالتعاون الاقتصادي التونسي-الياباني، داعيا في هذا السياق الجانب التونسي إلى المشاركة في معرض « أكسبو 2025″ بـأوزاكا، والذي يُمثّل موعدا هامّا للرّيادة والأعمال في العالم.

وفي إطار تعزيز الإطار القانوني المنظم للعلاقات بين البلدين، وقع الوزيران على اتفاقية للتعاون الفنّي بين البلدين، وعلى مذكّرة تفاهم حول الآلية المشتركة لتبادل تخفيضات الغازات الدفيئة بين تونس واليابان.

وأكدا بالمناسبة على العزم المشترك لمزيد إثراء الإطار القانوني الثنائي، معبريْن عن ارتياحهما للتقدّم الحاصل على مستوى المفاوضات الثنائية المتعلقة باتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات واتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين البلديْن، لما تكتسيانه من أهمية لاستحثاث نسق الاستثمارات اليابانية ببلادنا في المستقبل.

ومن جهة أخرى، كان اللقاء مناسبة تبادل خلالها الوزيران وجهات النظر بخصوص أبرز القضايا الدولية والإقليمية والتحدّيات الرّاهنة في العالم، على غرار أزمة الغذاء والطّاقة التي أثّرت على نسق النموّ الاقتصادي العالمي لا سيما في إفريقيا، مُؤكّديْن على ضرورة اعتماد حلول مُشتركة تنبني على مبدأ التضامن والتكامل بين الشعوب، خاصة في ضوء عضوية تونس في مجلس السّلم والأمن للاتّحاد الافريقي للفترة 2022-2024 وتولّي اليابان مقعدا غير دائم بمجلس الأمن للفترة 2023-2024.

وبخصوص الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا، أعرب عثمان الجرندي عن ثقته في نجاح ندوة « تيكاد 8″ وفي أن تُمثّل نتائجها وتوصياتها المُضمّنة في « إعلان تونس » منطلقا جديدا للتعاون الثنائي والثلاثي بين تونس واليابان وإفريقيا في مرحلة ما بعد كوفيد-19 .

من جانبه، جدّد الوزير الياباني التأكيد على الأهمية التي توليها بلاده لهذه التظاهرة الدولية، معبّرا عن ارتياحه لمستوى التنسيق المتواصل بين الجانبيْن لإنجاحها على المستويات المادية واللوجستية وكذلك من حيث المحتوى والنتائج.

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