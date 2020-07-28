توقيع اتفاقية لمكافحة التهريب والغش التجاري

تم صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الإدارة العامة للديوانة توقيع إتفاقية تبادل معلومات بين الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والإستخلاص.

وتتنزل الاتفاقية في إطار الحرص على تدعيم الخدمات الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين من جهة ومكافحة التهريب والغش التجاري ومساندة أعمال الهياكل المكلفة بالمراقبة اللاحقة من جهة أخرى إضافة إلى دعم التواصل بين الإدارات العامة بوزارة المالية .

وقد أمضى الإتفاقية المذكورة المدير العام للديوانة يوسف الزواغي و المدير العام للأداءات سامي الزوبيدي و المدير العام للمحاسبة العمومية والإستخلاص رفيق شوشان.

كما حضر حفل التوقيع ثلة من الضباط السامون بالإدارة العامة للديوانة.

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