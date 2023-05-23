توقيع الاتفاق بين جامعة التعليم الثانوي ووزارة التربية

تمّ عشية اليوم الثلاثاء، التوقيع على اتفاق بين جامعة التعليم الثانوي ووزارة التربية بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية يتم بمقتضاه ارجاع الاعداد وعقد مجالس الاقسام بداية من اليوم.

وأكد وزير التربية محمد علي البوغديري أن الحوار الاجتماعي سيتواصل لأنه ضرورة حقيقية لإيجاد حلول، مبرزا بأن الوزارة تتبع مسار التشاركية من أجل خير تونس كي تتعافي وتعبر من خلال رئيسها عن مواقف شعبها، مشددا على أن المدرسين لهم دور كبير في بناء تونس الغد .

من جهته، توجه الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي الأسعد اليعقوبي بالتهنئة للأولياء والتلاميذ لانتهاء الأزمة، موضحا بأن الاتفاق يُعد اتفاق الحد الأدنى في ظروفه ويؤسس لاستمرار العمل المشترك بين الطرفين.

وشدد اليعقوبي على أن أي مسار يحقق مدرسة شعبية ومصعدا اجتماعيا حقيقيا يمر بالضرورة عبر تحسين الوضعية المادية للمعلمين.

وكان الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري السميطي قد أكد في تصريح له أمس الاثنين، أن الاتفاق شمل الخطوط الكبرى لما بقي من اتفاق 9 فيفري 2019، بالإضافة إلى ملف الأساتذة النواب، مشيرا إلى أن وزارة التربية تعهدت بالقضاء على التشغيل الهش.

وأوضح أنه تم الاتفاق على الزيادة بـ300 دينار في منحة التكاليف البيداغوجية على 3 سنوات 2026/2027/2028.

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