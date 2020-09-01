توقيع اتفاق لتسوية وضعية الأساتذة النواب وخريجي علوم التربية على دفعات

تمّ اليوم الثلاثاء، التوصّل خلال مسار التفاوض مع وزارة المالية إلى اتّفاق في إطار حسن الإعداد والاستعداد للعودة المدرسية 2020-2021 وتعبئة الموارد البشرية الكفيلة بانطلاق السنة الدراسية في أفضل الظروف المرجوّة وبمعالجة وضعيّة التشغيل الهشّ.

وقد تمّ الاتفاق على ما يلي:

تسوية وضعيّة الدفعة الأولى من الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سدّ الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية بنسبة 40% وعددهم 2686 طبقا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 58 لسنة 2019 وخاصة الفصل 4 مكرّر منه، وذلك في شهر سبتمبر 2020.

تسوية وضعيّة حاملي الإجازة التطبيقية لعلوم التربية خريجي دورة 2019 وعددهم 2574 بإدماجهم كأساتذة تعليم ابتدائي في سبتمبر 2020.

التعاقد مع حاملي الإجازة التطبيقية لعلوم التربية خريجي دورة 2020 وعددهم 2620 في سبتمبر 2020 وإدماجهم كأساتذة تعليم ابتدائي في سبتمبر2021.

التسوية المتدرّجة لوضعية الأساتذة النواب بالتعليم الثانوي على دفعات وتنفيذ الدفعة الأولى من التسوية بإدماج 1000 مدرّس في سبتمبر 2020.

تسديد جزء من الشغورات الناجمة عن تقاعد عدد من العملة بالتعاقد مع 500 عامل.

هذا، وتعلم الوزارة أنّه تمّ استكمال التفاوض بين وزارتي التربية والمالية، بالاتفاق على ما يلي:

إسناد 300 عقد لتسديد بعض الشغورات الحاصلة من الأعوان المكلفين بمساعدة مدرّسي المدارس الإعدادية والمعاهد بالمخابر والأعوان المكلفين بتأطير ومرافقة التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد، طبقا لمقتضيات الأمر عدد 1046 لسنة 2018 وذلك ابتداء من شهر سبتمبر 2020.

وتتولّى مصالح وزارة التربية بالتّشاور مع الشّركاء المعنيّين واعتمادا على مبدأ تكافؤ الفرص، تحديد آليات الانتداب والتعاقد وفق الشروط والتراتيب القانونيّة المعمول بها في الغرض.

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