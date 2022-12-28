توقيع اتفاق للزيادة في أجور العاملين في قطاع التأمين

وقّعت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية اتفاقا مع الجامعة التونسية لشركات التأمين ينص على الزيادة في أجور العاملين في قطاع التأمين، وفق ما أعلنه الاتحاد العام التونسي للشغل.

وذكرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية باتحاد الشغل في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الطرفين وقعا هذا الاتفاق في اطار اجتماع عقدته أمس الثلاثاء اللجنة المكلفة بالمفاوضات الجماعية في قطاع التأمين وحضره الأمين العام بالاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

ونصّ الاتفاق، على الترفيع في الأجور الأساسية للعاملين في القطاع بمبالغ مالية تراوحت بزيادة تصرف شهريا وتترواح من 180 دينار الى 275 دينار حسب الصنف من سنة 2022 الى غاية 2024. ووصفت الجامعة، الاتفاق بأنه « هام « ، مضيفة، أن انطلاق صرف القسط الأول للزيادة بالنسبة لسنة 2022 سيكون بحلول غرة جوان 2022 الى غاية 31 ماي 2023 .

وضبط الاتفاق، ابتداء من غرة جوان 2023 الى موفى ماي لسنة 2024 موعدا لصرف قسطها الثاني، على أن تقوم شركات التأمين بصرف آخر قسط لها من غرة جوان 2024 الى موفى ماي 2025.

واتفق الطرفان، كذلك على الترفيع في منحة الاحالة على التقاعد سيتم بموجبه صرف منحة قدرها 6 اشهر تحسب على اساس الاجر الخام لاخر شهر من النشاط ويطبق الترفيع في منحة الاحالة على التقاعد بداية من جانفي 2023.

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