توقيع اتّفاقية استرجاع قطع أثرية بين تونس والنّرويج

تمّ في إطار توقيع اتفاقية استرجاع قطع أثرية ممضاة بين وزارة الشؤون الثقافية ممثلة في المعهد الوطني للتراث والمتحف النرويجي للتاريخ الثقافي بأوسلو يوم الأربعاء 08 مارس 2023، تنظيم حفل تسليم 30 قطعة نقدية أثرية تعود إلى الفترة التاريخية القرطاجية، وذلك تحت إشراف وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي وبحضور الباحث عن جامعة أوسلو والمتحف النرويجي للتاريخ الثّقافي « رولاند هاكون » Ronald Hakon ، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة وممثّلين عن وسائل الإعلام الوطني.

وفي كلمة القتها بالمناسبة، توجّهت الوزيرة بالشكر لـ Ronald Hakon المكلّف من قبل السلطات النرويجية بمسار استرجاع تونس للقطع النّقدية الأثريّة المحجوزة، مثمّنة الجهود المشتركة التونسية النرويجية لتنفيذ هذه العملية التي جاءت ثمرةً للجهود المبْذولة من قبل الحكومتين التّونسية والنّرويجية تصدّيًا لتهريب المُمتلكات الثقافية وكان ذلك بناء على طلب من الدولة التّونسية لاسْترجاع القطع وِفْقًا للمُعاهدات الدُّولية وخاصّة اتفاقيّة اليونسكو لسنة 1970 والمتعلّقة بوسائل حَظْر ومَنْع اسْتيراد وتصْدير ونَقْل ملكيّة المُمْتلكات الثّقافية بطُرُق غيْر مشْروعة وذلك بعد أن تَبَيّن أنّه تمّ نقلها دون الحُصول على ترخيص مُسْبق.

وفي سياق متّصل، أوضحت حياة قطاط القرمازي أنّ الحكومة التّونسية ومُختلف المؤسّسات التي تُعْنى بالتّراث لَشَدِيدة الحِرْص واليَقَظَة لِصَوْن التّراث الحضاري والمُحافظة عليه من خلال مُتابعة القطع الأثريّة داخل البلاد وخارجها والتّركيز على مُكافحة ظاهرة الاتّجار غير المشروع بالممتلكات الثقافيّة ».

من جهته، عبّر الباحث « رولاند هاكون » عن استعداد بلاده المتواصل لدعم الجهود الثنائية في التصدّي لظاهرة تهريب الممتلكات الثقافية والاتّجار بها، مبرزا القيمة التي يمثّلها الموروث الحضاري والتّراثي للدّول والشعوب وما يترجمه هذا التراث من تأكيد على الهوية والانتماء.

وأعرب « هاكون » عن تحمّسه الشديد لتوطيد فرص التعاون بين تونس والنرويج في مجالات بحثية وعلمية مختلفة تخصّ التراث وطرق تثمينه والمحافظة عليه.

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