توقيع اتّفاق إطاري للتعاون بين تونس ورواندا

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي يوم الأحد 20 نوفمبر 2022، بـ « فانسان بيروتا » Vincent Biruta، وزير الشؤون الخارجية الرواندي وذلك بمناسبة انعقاد القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بجزيرة جربة.

وهنأ Biruta، بلادنا على نجاحها في تنظيم تظاهرات دولية هامة في فترة زمنية وجيزة.

وتناول اللقاء سير أشغال القمة، حيث أعرب الوزيران عن ارتياحهما لتطابق وجهات النظر حول مختلف المسائل المطروحة على جدول اعمالها. كما أكدا على ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق في الاستحقاقات متعددة الأطراف للخروج بتصورات ومفاهيم وحلول مستجدة لمعالجة التحديات الراهنة.

كما كان اللقاء مناسبة لتأكيد العزم المشترك على ضرورة إعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستوى تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

وفي هذا السياق، تم الاتفاق على تكثيف التنسيق والتشاور على كافة المستويات بين مسؤولي البلدين لإحكام الإعداد للمواعيد الثنائية المُقبلة.

وقد تولى الوزيران، في ختام لقاءهما التوقيع على « اتفاق إطاري للتعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية رواندا »، بما من شأنه تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

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