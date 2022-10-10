توقيع الوثيقة التوجيهية المتعلّقة بتنظيم العمرة إيذانا بانطلاق الموسم

وقع اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022، كل من وزير السياحة محمد المعز بلحسين ووزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي، الوثيقة التوجيهية المتعلّقة بتنظيم العمرة إيذانا بانطلاق الموسم، وذلك بحضور اطارات الوزارتين وممثلين عن الجامعات المهنية في القطاع السياحي.

وأكد وزير السّياحة، بالمناسبة، على وجوب إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلّة في تنظيم هذا المنسك معتبرا أنّ انطلاق موسم العمرة يعتبر فرصة لتحسين وضعية العديد من وكالات الأسفار التي تضرّرت من توقّف نشاطها جرّاء جائحة كورونا.

وشدد على ضرورة التزام المعتمرين ووكلاء الأسفار بإمضاء العقد الّذي ينظّم التعامل بين الطّرفين ويضمن حقوقهما داعيا المعتمرين إلى التثبت والتعامل حصريا مع وكالات الأسفار الرسمية وذلك حماية لهم من المتحيّلين وضمانا لحقوقهم.

ومن جهته، دعا وزير الشؤون الدينية إلى ضرورة التزام المعتمرين ووكلاء الأسفار بإمضاء العقد الّذي ينظّم التعامل بين الطّرفين موصيا ضيوف الرّحمان بأن يكونوا أفضل سفراء لتونس في البقاع المقدّسة.

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