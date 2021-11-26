توقيع الوثيقة التوجيهية للعمرة والإعلان رسميا عن انطلاقها

وقّع وزير السياحة محمّد المعزّ بلحسين ووزير الشّؤون الدّينية إبراهـــيم الشائبـي اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 بمقرّ وزارة الشّؤون الدّينية، الوثيقة التوجيهية المتعلّقة بتنظيم العمرة وبذلك تمّ رسميا الإعلان عن انطلاق الموسم.

وأكّد وزير الشّـؤون الدّينية على أهميّة العمرة في أبعادها المختلفة الدينية والرّوحية والاقتصاديّة والاجتماعية حيث ينتظر انطلاقها الكثير من التونسيّين بشوق بعد توقّفها بسبب الظروف الصحية العالمية التي فرضتها جائحة كورونا.

ودعا الوزير إلى ضرورة التزام المعتمرين ووكلاء الأسفار بإمضاء العقد الّذي ينظّم التعامل بين الطّرفين موصيا ضيوف الرّحمان بأن يكونوا أفضل سفراء لتونس في البقاع المقدّسة.

ومن جهته، أثنى وزير السّياحة على إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلّة في تنظيم هذا المنسك، معتبرا أنّ انطلاق موسم العمرة يعدّ فرصة هامة لتحسين وضعية العديد من وكالات الأسفار التي تضرّرت من توقّف نشاطها جراء الوباء ومؤكدا أنه سيتم العمل على توفير كل ظروف النجاح لانطلاق الموسم في أفضل الظروف.

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