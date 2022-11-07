توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين تونس والجزائر في مجال العمل والعلاقات المهنية

يؤدي وزير الشؤون الاجتماعيـة مالك الزاهي، زيارة عمـل إلى الجزائــر تتواصل إلى غاية يوم 08 نوفمبر 2022، وذلك بدعوة من يوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتندرج هذه الزيارة في إطار تدعيــم علاقات التعاون المتميّــزة بين البلديـن الشقيقيــن.

تولى وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي و يوسف شرفة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي صباح اليوم الإثنين 07 نوفمبر 2022، خلال حفل انتظم بالمناسبة بمقر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، التوقيع على البرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون المشترك في مجال العمل والعلاقات المهنية للسنوات 2022-2023-2024 وذلك بحضور وفدي البلدين.

‏ وأكد مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية خلال حفل التوقيع على أهمية هذا البرنامج التنفيذي على مستوى تبادل التجارب وتحيينها وفق المستجدات التي شهدها عالم العمل نتيجة تداعيات الأزمة الصحية كوفيد 19. ونوّه الوزير بالمناسبة بثراء برنامج الزيارة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة.

‏ كما أكد الوزير على عمق ومتانة العلاقات التاريخية القائمة بين تونس والجزائر في شتى المجالات والتي تشهد تطورا إيجابيا بفضل الإرادة السياسية لقائدي البلدين وحرصهما المشترك على دعم التعاون الثنائي في جميع المجالات والارتقاء به إلى شراكة استراتيجية بما يخدم مصلحة الشعبين.

ومن جهته، بين يوسف شرفة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري استعداد بلاده إلى تطوير العلاقات المتميزة والتاريخية بين البلدين في المجال الاجتماعي.

وقد نصّ البروتوكول الممضى بين الطرفين على إحداث لجنة فنية مشتركة تضمّ ثلاثة أعضاء عن كلّ طرف وتضطلع بمهمة متابعة وتطوير سبل التعاون.

ويهدف البرنامج التنفيذي إلى تدعيم برنامج التعاون بين تونس و الجزائر في مجالات العمــل والعلاقات المهنيــة والصحّــة والسلامـة المهنيــة وتبادل التجارب والتشريعات و البحوث و الدراسات وعقد الدورات التدريبية المشتركة في مجال الأنماط الجديدة للعمل ورقمنة مصالح تفقدية الشغل وإعادة إدماج فاقدي الشغل والمسرّحين لأسباب اقتصادية من خلال البرامج الحكومية لإعادة إدماج هذه الفئة في الحياة الاقتصادية والاطّلاع على برامج البلدين للحدّ من تشغيل الأطفال وتعزيز الحوار الاجتماعــي والتنسيق بين أطراف الإنتاج بهدف وضع برامج للعمل اللاّئق و الانتقال من القطاع غير المنظّم إلى القطاع المنظّم.

واطلع مالـك الزاهــي وزير الشؤون الاجتماعيـة والوفد المرافق له على التجربة الجزائرية حول المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وجهاز منحــة البطالـة والبطاقـة الإلكترونيــة « شفــاء » والمدوّنـة الجزائريــة للمهن والوظائــف وذلك بمناسبة زيارتهم لمركز البطاقة الإلكترونيـة « شفـــاء » والصندوق الوطني للتأمينــات الاجتماعيــة للعمّــال الأجــراء والمدرسة العليـا للضمان الاجتماعي.

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