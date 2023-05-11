توقيع مذكرات تفاهم للتعاون الاقتصادي بين تونس وكوريا

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة على موكب توقيع مذكرات التفاهم للتعاون الاقتصادي بين تونس وكوريا على هامش فعاليات الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي التونسي الكوري الإفريقي.

وأكد الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، في كلمة تقديمية أن هذا المنتدى الاقتصادي يهدف للترويج للعلاقة التاريخية المتميزة، التي تجمع البلدين بشكل خاص وكوريا وافريقيا عموما، لدى الشركاء والفاعلين الاقتصاديين الكوريين قصد اكتساح الأسواق الافريقية وخلق منصة للتعاون والتبادل الاقتصادي الثلاثي بين كوريا وتونس في اتجاه أسواق القارة الافريقية.

وتم خلال الموكب التوقيع على 3 مذكرات تفاهم تشمل:

- مذكرة تفاهم بين مركز النهوض بالصادرات والمؤسسة الكورية للواردات KOIMA

وتخص هذه الاتفاقية تبادل المعلومات التجارية وتبادل بعثات رجال الأعمال بين البلدين والمشاركة في الصالونات والمعارض المتخصصة وتبادل الخبرات

- مذكرة تفاهم بين الغرفة التجارية التونسية الكورية والمؤسسة الكورية للواردات (KOIMA) وتتمحور هذه الاتفاقية حول تبادل المعلومات والخبرات وتنظيم بعثات رجال الأعمال والمشاركة في معارض وصالونات متخصصة.

- مذكرة تفاهم بين وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ووكالة بوسان للترويج الاقتصادي (BEPA)، وترمي هذه الاتفاقية على تبادل المعلومات حول الاستثمار بالبلدين، تبادل الخبرات، تنظيم بعثات اقتصادية وتنظيم ملقيات تهم الاستثمار وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار بين البلدين.

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