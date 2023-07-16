توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الاوروبي

تم، مساء اليوم الأحد، بالقصر الرئاسي في قرطاج توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الاوروبي، حسب ما أوردته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على الفايسبوك.

وأشرف على حفل توقيع المذكرة كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي مارك روته.

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